Десять лесных пожаров произошло в Псковской области с начала года

13:57, 27 мая 2024, ПАИ

Десять лесных пожаров произошло в Псковской области с начала года, сообщил руководитель регионального противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

Причём районы возникновения пожаров разнообразны. Пожары уже были зафиксированы в Плюссе и Новосокольническом районе, уточнил он.

«В прошлом году было 34 пожара, а в этом году обстановка стабильная. Этому поспособствовала поздняя весна и заморозки», – пояснил Олег Черней.

На данный момент 0,5 гектара пострадало от пожаров в этом году, за прошлый год – 26, заключил эксперт.

Напомним, что в Печорском, Невельском и Великолукском районах ввели особый противопожарный режим. Жителям области не рекомендуется разводить костры, посещать леса и сжигать сухую траву.

О фактах обнаружения лесного пожара можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.