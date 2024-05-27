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Происшествия

Десять лесных пожаров произошло в Псковской области с начала года

Десять лесных пожаров произошло в Псковской области с начала года, сообщил руководитель регионального противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

Олег Черней: «Районы возникновения пожаров разнообразны». Фото: ПАИ

Причём районы возникновения пожаров разнообразны. Пожары уже были зафиксированы в Плюссе и Новосокольническом районе, уточнил он.

«В прошлом году было 34 пожара, а в этом году обстановка стабильная. Этому поспособствовала поздняя весна и заморозки», – пояснил Олег Черней.

На данный момент 0,5 гектара пострадало от пожаров в этом году, за прошлый год – 26, заключил эксперт.

Напомним, что в Печорском, Невельском и Великолукском районах ввели особый противопожарный режим. Жителям области не рекомендуется разводить костры, посещать леса и сжигать сухую траву.

О фактах обнаружения лесного пожара можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.

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