Более 60% лесных пожаров в Псковской области обнаруживают с помощью камер

14:54, 27 мая 2024, ПАИ

Почти 60 % лесных пожаров в Псковской области смогли обнаружить с помощью камер со специальным программным обеспечением в прошлом году, в этом – уже больше, сообщил руководитель регионального противопожарного лесного центра Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

В распоряжении организации имеется 93 камеры для своевременного выявления пожаров. Кроме того, в Псковской области работает авиационная охрана. Уже было пять вылетов, направленных на своевременное выявление очагов возгорания, уточнил он.

«В регионе 11 лесничеств. Все они патрулируют на специальном транспорте те районы, пожары в которых происходят чаще всего. А при противопожарном режиме авиационная охрана патрулирует ежедневно», – пояснил Олег Черней.

Также для оценки пожарной обстановки используют специальные белые квадракоптеры. «Все полёты согласуются. Мы сообщаем информацию на 112, чтобы люди знали, как выглядит дрон, какого он цвета и сколько у него моторов», – заключил гость медиацентра.

Напомним, что в Печорском, Невельском и Великолукском районах ввели особый противопожарный режим. Жителям области не рекомендуется разводить костры, посещать леса и сжигать сухую траву.

О фактах обнаружения лесного пожара можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.