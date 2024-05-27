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Общество

Около 60 человек привлекли к ответственности в 2023 году в Псковской области за нарушение пожарной безопасности

Около 60 человек привлекли к административной ответственности в Псковской области в 2023 году за нарушение требований пожарной безопасности, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

Владимир Якунин: «Большую часть нарушителей помогают выявлять очевидцы». Фото: ПАИ

«Большую часть нарушителей помогают выявлять очевидцы, которые звонят на 01 или 112, а также некоторые из них выявляются с помощью видеокамер, которые установлены на вышках сотовой связи», – уточнил он.

В этом году к административной и уголовной ответственности не привлекался никто, а за прошедшие 20 лет к уголовной ответственности привлекли двух человек, пояснил эксперт.

Кроме того, штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличились – от пяти до 15 тысяч на граждан, а при введении противопожарного режима – от 10 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей, при введении противопожарного режима – от 400 до 800 тысяч рублей.

«Нужно соблюдать требования пожарной безопасности в лесу, а также следить за своими детьми и объяснять им правила поведения», – заключил Владимир Якунин.

Напомним, что в Печорском, Невельском и Великолукском районах ввели особый противопожарный режим. Жителям области не рекомендуется разводить костры, посещать леса и сжигать сухую траву.

О фактах обнаружения лесного пожара можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.

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