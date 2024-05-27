О стоимости загородного дома и перспективах роста цен на недвижимость поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель СМУ-173 Сергей Иванов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая.
Главное:
- загородное строительство в Псковской области только набирает обороты. «На сегодняшний момент оно сосредоточено не только вокруг Пскова, а активно проникает в регион»;
- инвестор уже закончил строительство 11 домов, семь из них уже реализованы;
- покупателей привлекает удобное расположение и транспортная доступность, а также готовый план коттеджного посёлка, на котором можно увидеть, где будут дороги, какая у них ширина, где находится зона для детей и так далее;
- дома в жилом комплексе строятся в едином стиле с одинаковыми заборами. «На этом фоне мы начали выделяться, и появился интерес, в том числе у покупателей»;
- к строительству привлекают хороших специалистов из подрядных организаций;
- одноэтажный дом размером 144 квадратных метра можно купить за 8,5 млн рублей, позднее появятся и небольшие дома с более низкой ценой. Средняя стоимость одного квадратного метра – 60 тысяч рублей;
- дома продаются с черновой отделкой, в них оборудованы отопление, канализация, водоснабжение. Каждому присвоен адрес;
- в рамках социальных обязательств перед Фондом инвестиционного развития Псковской области инвестор построит в деревне Ваулино Псковского района детский спортивный комплекс;
- дома можно купить по сельской ипотеке, которую выдают под 3 %. На продажу их выставляют сразу, по мере готовности.
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О стоимости загородного дома и перспективах роста цен на недвижимость поговорили на «Серебряном дожде». Главное
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