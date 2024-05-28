Великолучане рассказали о своих планах на лето

11:35, 28 мая 2024, ПАИ

О планах на лето рассказали великолучане корреспондентам «Первого Псковского».

Большинство великолучан собирается провести лето на даче. Некоторые отметили, что будут ездить на озёра, кто-то с пользой для здоровья собирается кататься на sup-доске, а кто-то поедет на море. Также некоторые будут проводить время с внуками, а другие поедут исследовать усадьбы в Пушкинских Горах. Кроме того, летом великолучане планируют работать.

Напомним, с этого дня на территории Псковской области прогнозируется аномально жаркая погода, введён особый противопожарный режим.

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда в регионе ждать дожди и грозы.