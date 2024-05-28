Великолучане рассказали о своих планах на лето
О планах на лето рассказали великолучане корреспондентам «Первого Псковского».
Большинство великолучан собирается провести лето на даче. Некоторые отметили, что будут ездить на озёра, кто-то с пользой для здоровья собирается кататься на sup-доске, а кто-то поедет на море. Также некоторые будут проводить время с внуками, а другие поедут исследовать усадьбы в Пушкинских Горах. Кроме того, летом великолучане планируют работать.
Напомним, с этого дня на территории Псковской области прогнозируется аномально жаркая погода, введён особый противопожарный режим.
Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда в регионе ждать дожди и грозы.
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