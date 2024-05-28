Константин Абабков: На своём концерте хочу показать балалайку в разных ипостасях

17:56, 28 мая 2024, ПАИ

Показать балалайку в разных ипостасях планирует руководитель ансамбля «Сказ» и обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков на своём юбилейном концерте, который пройдёт в БКЗ Псковской областной филармонии 4 июня в 19:00. Об этом музыкант сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Концерт получил название «Струны души». Музыкант исполнит на балалайке как народные произведения, так и классические и современные композиции, а также музыку псковских авторов.

«На своём концерте хочу показать балалайку в разных ипостасях. Вообще я пропагандирую игру на живых русских народных инструментах», – рассказал Константин Абабков.

Кроме этого, на сцене выступит ансамбль балалаечников «Удальцы» детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова и трио Vero из Великих Лук.

О своём 50-летии «Душа земли Псковской» говорит скромно: «Неожиданно быстро пришёл этот возраст. Время неумолимо идёт вперёд. Я родился в 1974 году, и у меня сейчас ностальгия по тем временам, когда мне было 20-30 лет. Мы знакомились с лучшими музыкантами, с лучшими исполнителями, и благодаря этому мы прошли лучшую школу».

Также Константин Абабков рассказал, что за всю карьеру он дал около четырёх тысяч концертов, а ежегодно исполнитель даёт около 150 концертов.

Ранее сообщалось, что Константин Абабков установил национальный рекорд беспрерывной игры на балалайке.