1000 человек готовы принять на фестивале детства в Пскове

16:22, 28 мая 2024, ПАИ

1000 человек готовы принять на фестивале детства в Пскове, который пройдёт 1 июня в День защиты детей. Об этом сообщил руководитель студии «Инсайт люди» (Псков) Антон Манихин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.

«Фестиваль детства войдёт в тройку крупнейших мероприятий города на 1 июня. Спокойно можем принять 300 человек с лишним одномоментно. Общее количество, которое мы готовы принять, – 1000 человек», – отметил он.

Антон Манихин также добавил, что все необходимые разрешения на проведение фестиваля от администрации и УМВД уже получены. «Будет ограждение и смотровая зона. Всё под контролем. Кроме того, будет работать волонтёрский корпус, чтобы следить за порядком и информировать гостей», – заключил он.

Фестиваль детства состоится с 12:00 до 16:00 в парке Строителей в Пскове.

Ранее сообщалось, что арбузную халву смогут попробовать псковичи в День защиты детей. Дегустация пройдёт с 14:30 до 15:00.