Российские учёные обнаружили влияние дефектов генов на развитие атеросклероза

17:38, 28 мая 2024, ПАИ

Сотрудники лаборатории эпигенетики развития Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что дефекты гена рецепторов липопротеинов низкой плотности приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, пишет ТАСС.

Это открытие позволяет выбрать новые средства лечения атеросклероза, который является причиной ранней смерти. Атеросклероз возникает, когда на стенках сосудов накапливается холестерин, что приводит к появлению бляшек и потери гибкости сосудов. Семейная гиперхолестеринемия – это наследственное заболевание, при котором генетическое повреждение является причиной повышенного уровня холестерина в крови, что может привести к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В 85–90 % это заболевание связано с нарушениями в работе гена рецепторов ЛПНП.

Российские учёные изучили влияние нарушений гена рецепторов ЛПНП на эндотелиальные клетки. С помощью специальной модели учёные выяснили, что происходит с этими клетками, даже если они не вступили в контакт с атеросклеротической бляшкой, а также сравнили их с клетками здоровых людей и доказали, что нарушения в работе гена рецепторов ЛПНП негативно влияют на клетки сосудов.

Результаты, полученные учёными, позволят в будущем подобрать наиболее эффективную терапию для лечения гиперхолестеринемии.

Ранее сообщалось, что учёные нашли способ выявить рак желудка задолго до появления симптомов.

Также сообщалось, что учёные смогли разработать гель, который будет предотвращать похмелье. Его будут создавать из сывороточного белка, который будет расщеплять алкоголь в кишечнике и снижать его воздействие на организм.