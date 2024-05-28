Гель от похмелья создали учёные

17:29, 28 мая 2024, ПАИ

Учёные смогли разработать гель, который будет предотвращать похмелье. Его будут создавать из сывороточного белка, который будет расщеплять алкоголь в кишечнике и снижать его воздействие на организм. Об этом пишет британское издание The Independent.

На данный момент гель ещё не был протестирован. Но уже сейчас эксперты отмечают, что средство может снизить уровень алкоголя в крови у мышей на 50 %, а также защитить их организм от вредного воздействия алкоголя.

Гель будет интересен тем людям, которые не хотят насовсем отказываться от алкоголя, но и не готовы нагружать свой организм, отмечают исследователи.

Возможно, что в будущем гель превратят в таблетку. Её можно будет принимать до или во время выпивания алкоголя. Однако исследователи предупреждают: гель эффективен лишь тогда, когда алкоголь находится в кишечнике. Если он попадает в кровь – он не будет действовать.

Ранее стало известно, какие блюда и напитки повышают риск тяжёлого похмелья. Кроме того, врач Александр Умнов посоветовал при похмелье гулять на улице.

Также до этого россиянам назвали нерабочие способы избавления от похмелья.