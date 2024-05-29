70 брендированных люков установили в Пскове за год

12:25, 29 мая 2024, ПАИ

О реализации в Пскове проекта «Сердце Пскова» рассказал глава города Борис Елкин в ходе отчёта на 22-й сессии Псковской городской Думы в среду, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализован проект «Сердце Пскова», который наполнил центр города традиционными псковскими мотивами, отметил глава города.

В историческом центре Пскова были созданы ярмарочное пространство и смотровая площадка. «Кроме того, мы показали горожанам и гостям города, как раньше назывались улицы в историческом центре, продолжили установку брендированных люков и украсили город новыми арт-объектами», – сказал Борис Елкин.

Особенностью проекта стало создание пешеходного маршрута по десяти барсикам, которые тут же полюбились горожанам и гостям города, подчеркнул он.

Как отмечается в отчёте главы Пскова, в рамках реализации проекта в городе установили 70 люков, три стационарных бинокля, 10 фигурок барсиков, пять скамей на подвесах и другое.