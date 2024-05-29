Субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России на этой неделе

15:55, 29 мая 2024, ПАИ

Субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России на этой неделе. Температура днём может достигать +30 градусов, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

При этом погода над Русской равниной начнёт меняться только в конце недели. Антициклон станет дрейфовать на юг. А в Санкт-Петербурге над Невой будут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. Температура днём будет достигать +28 градусов. Это всего на пару градусов ниже абсолютных рекордов максимальной температуры, отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что до +30 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 30 мая. Кроме того, сегодня, 29 мая, в одном из районов региона выпал крупный град. Фотографии и видео можно увидеть здесь.