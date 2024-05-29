В Псковской области местами выпал град
Обильные осадки местами выпали в Псковской области сегодня, 29 мая. В частности, жители Псковского района наблюдали град, ливень, грозу и молнии. Видеозапись непогоды в редакцию ПАИ прислал очевидец.
Непогода запечатлена в Псковском районе, в деревне Лопатино.
Ранее сообщалось, что субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России на этой неделе.
В Псковской области прогнозируется до +30 градусов, а также грозы 30 мая.
В Псковской области местами выпал град
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