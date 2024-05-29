В Псковской области местами выпал град

22:44, 29 мая 2024, ПАИ

Обильные осадки местами выпали в Псковской области сегодня, 29 мая. В частности, жители Псковского района наблюдали град, ливень, грозу и молнии. Видеозапись непогоды в редакцию ПАИ прислал очевидец.

Непогода запечатлена в Псковском районе, в деревне Лопатино.

Ранее сообщалось, что субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России на этой неделе.

В Псковской области прогнозируется до +30 градусов, а также грозы 30 мая.