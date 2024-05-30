Владимир Путин присвоил псковичке – матери 11 детей звание «Мать-героиня»

13:52, 30 мая 2024, ПАИ

Мать одиннадцати детей из Пскова Ирина Хохлова удостоена звания «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Многодетные родители Ирина и Виктор Хохловы уделяют большое внимание воспитанию детей, поддерживают их таланты. Ирина Хохлова – домохозяйка, уют в доме и координацию рабочего дня близких она берёт на себя.

В 2021 году семье Хохловых вручили медаль «Родительская слава Псковской области».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. 30 января в Псковской области прошло открытие Года семьи.