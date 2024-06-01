Алексей Наумец прокомментировал работу фонда «Защитники Отечества»

11:21, 01 июня 2024, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал работу регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

«Ровно год назад в Пскове начал работу фонд «Защитники Отечества». Всего один год, но уже свыше восьми тысяч обращений поступило в фонд. Ветеранам специальной военной операции и членам их семей оказали помощь и сопровождение. Я сам как ветеран специальной военной операции, а также от всех моих боевых товарищей хочу сказать спасибо за ту работу, которую вы выполняете, и пожелать вам творческих успехов, удачи во всём. Спасибо за точную работу, которую вы выполняете!» – отметил Алексей Наумец.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Филиалы фонда приступили к работе 1 июня 2023 года во всех регионах РФ.