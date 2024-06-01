Полицейские поздравили воспитанников Псковского детского дома с Днём защиты детей

13:39, 01 июня 2024, ПАИ

Полицейские поздравили воспитанников и сотрудников Псковского детского дома с 22-летием образования учреждения и с Днём защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области











Сотрудники полиции вручили детям сладкие подарки и отметили тех, кто принимал участие в творческом конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа».

Кроме того, полицейские оказали материальную помощь учреждению для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий для детей в летние каникулы.

Кроме того, на площадке Псковского клинического перинатального центра прошла развлекательная программа для детей. Для гостей выступили аниматоры, вокальный коллектив «Карамелька», а также прошло шоу мыльных пузырей. Кроме того, дети смогли исполнить песни и стихи.

А также губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с праздником.