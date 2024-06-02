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Происшествия

Более полутора миллионов рублей потеряли псковичи после общения с мошенниками

Более полутора миллионов рублей потеряли псковичи после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более полутора миллионов рублей потеряли псковичи после общения с мошенниками. Фото: ПАИ

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук и Великолукского района позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. И под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления на собеседников кредитов настоятельно рекомендовали им срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. От других мошеннических действий незнакомцев пострадали также отдельные жители Опочецкого и Струго-Красненского районов.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам в рамках возбужденных уголовных дел проводится расследование.

Ранее сообщалось, что житель Великих Лук перевёл мошеннику 900 тысяч рублей.

Напомним, что дистанционные мошенники в Псковской области стали чаще действовать через детей.

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