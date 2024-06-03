67 человек обратилось с укусами клещей в Псковскую инфекционную больницу
За прошедшую неделю в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 67 человек, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.
Из 67 исследованных клещей у 17 положительный результат на наличие инфекции. У 15 клещей нашли боррелиоз, ещё у двух – эрлихиоз.
Напомним, что на позапрошлой неделе в Псковскую областную инфекционную больницу по поводу укусов клещей обратилось 72 человека.
Как вести себя при встрече с клещами, смотрите в нашей специальной инфографике.
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