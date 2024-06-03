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Общество

Мобильное мошенничество: какие угрозы существуют для телефонов

Как мошенники могут угрожать с помощью телефона, рассказал руководитель российского исследовательского центра Лаборатории Касперского Дмитрий Галов, сообщает «АиФ-Тюмень».

Злоумышленники могут преследовать разные цели – финансовые, деструктивные, кибершпионаж или сбор данных, а мошенническое программное обеспечение может попасть на телефон из приложений, скачанных с сомнительных источников, или посредством перехода по фишинговым ссылкам. По словам специалиста, существует множество вредоносных программ: банковские троянцы и троянцы-шпионы, средства удалённого управления устройством, рекламные приложения. «Например, злоумышленник может использовать банковский троянец и распространять его через неофициальные магазины приложений, чтобы украсть деньги с банковского счёта пользователей», – отметил Дмитрий Галов.

Существует целенаправленный кибершпионаж, он направлен на конкретного человека. Однако, успокоил эксперт, подобные атаки требуют больших усилий, а потому они не распространены широко.

Обезопасить себя от мобильных мошенников поможет соблюдение нескольких правил: не скачивать приложения из неофициальных источников, не переходить по подозрительным ссылкам, своевременно обновлять операционную систему и установленные приложения, использовать надёжный антивирус.

Как не стать жертвой кибермошенников, читайте в нашей инфографике.

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