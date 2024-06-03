Как по рукопожатию определить начало диабета, выяснили учёные

12:02, 03 июня 2024, ПАИ

Как по силе рукопожатия определить начало сахарного диабета, объяснили американские учёные. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Мышечная слабость (и соответственно слабое рукопожатие) является одним из первых симптомов диабета. Американские учёные разработали специальную шкалу, учитывающую пол, возраст и массу тела человека, которая может определить степень риска развития диабета второго типа.

В исследовании приняли участие свыше пяти тысяч мужчин и женщин в возрасте от 20 до 80 лет. Сила их рукопожатия измерялась динамометром, а также учитывались образ их жизни и окружность талии. Учёные установили, что если сила рукопожатия опускается ниже определённого уровня, то необходимо провести дополнительные обследования для выявления начала развития диабета второго типа.

Ранее исследователи назвали ранний неочевидный признак сахарного диабета, а китайским учёным впервые удалось вылечить диабет второго типа.