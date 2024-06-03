Магнитная буря накроет Землю 4 июня

16:58, 03 июня 2024, ПАИ

Магнитная буря накроет Землю завтра, 4 июня, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии института космических исследований и института солнечно-земной физики.

Отмечается, что вспышка начнётся в 19:00 и достигнет своего пика к полуночи. Она продлится до 6:00 5 июня.

Учёные также прогнозируют возбуждённую магнитосферу 9 июня. Однако она не будет достигать штормовых значений. На данный момент до конца июня магнитных бурь больше не ожидается.

Напомним, что 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X, которые вызвали сильные магнитные бури на Земле. На территории Псковской области ночами с 10 на 11 и с 11 на 12 мая можно было наблюдать полярное сияние. Кроме того, псковичу удалось запечатлеть таймлапс северного сияния над Труворовым городищем и Снетогорским монастырём. Видео можно посмотреть здесь.