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Надежда Васильева: Практики псковского филиала фонда «Защитники Отечества» заимствуют другие регионы

Руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о работе организации за первый год. Встреча прошла сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Надежда Васильева: «Практики псковского филиала фонда «Защитники Отечества» заимствуют другие регионы». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

За это время в псковский филиал обратилось более пяти тысяч граждан, было принято более восьми тысяч обращений, из которых рассмотрено 93 %. Остальные находятся в работе. В филиале работают 55 социальных координаторов, среди них – ветераны СВО, жёны и вдовы.

«К окончанию первого года работы нашего филиала 93 % принятых обращений мы решили положительно. Наши социальные координаторы оказывали адресную помощь подопечным, содействовали в оказании юридической и психологической помощи, в назначении мер социальной поддержки, в том числе в предоставлении льгот по коммунальным платежам, в получении удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибшего ветерана. Также наши сотрудники помогают обеспечить уволенных с военной службы участников специальной военной операции с инвалидностью техническими средствами реабилитации и адаптировать их дома», – отметила Надежда Васильева.

Кроме того, ветераны СВО и члены их семей активно пользуются площадкой «Работа в России». Здесь можно пройти переобучение и получить дополнительное образование. Более ста семей получили в центре духовную помощь и психологическую поддержку на еженедельных встречах с представителями Псковской епархии. Также филиал фонда еженедельно организует мастер-классы для детей. За год работы фонда проведено 50 таких мероприятий, в которых поучаствовало более 600 детей.

Практики региона по медицинскому сопровождению, духовной поддержке, а также патриотическому воспитанию молодёжи вошли в число лучших в стране и сейчас транслируются в работе филиалов в других регионах России, отметила Надежда Васильева.

Ранее работу псковского филиала фонда «Защитники Отечества» прокомментировал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Отметим, что 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Региональный филиал государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» в Пскове открыли 30 мая.

Главные ценности фонда, по словам организаторов, справедливость, забота и уважение. Команда фонда оказывает адресную и персональную помощь своим подопечным. В числе задач фонда – не только помощь ветеранам, но и формирование в обществе чувства гордости за них.

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