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Экономика

Александр Котов – о предлагаемых изменениях в шкалу налогообложения: Выстраивается более справедливая система

Выстраивается более справедливая система налогообложения, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя предлагаемые правительством России изменения в налоговой системе и переход на прогрессивную шкалу НДФЛ.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Выстраивается более справедливая система налогообложения, которая способствует тому, чтобы те, кто сейчас много зарабатывает, я имею в виду и физических, и юридических лиц, больше отдавали на общие блага. При этом повышенное налогообложение для предприятий и организаций компенсируется налоговыми послаблениями, в частности налоговыми вычетами, для того чтобы они могли инвестировать и развивать собственное производство – это очень важно», – сказал Александр Котов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Таким образом стимулируется то, чтобы весь заработанный капитал оставался в нашей стране, а не вывозился за её пределы, считает спикер областного Собрания.

«Я бы сказал, что это выстраданное решение, которое позволит привлечь дополнительные денежные средства в бюджет, с одной стороны, а с другой стороны – стимулировать тех, кто заинтересован в развитии производства и кто заинтересован в развитии себя как личности, работая и принося пользу обществу», – отметил Александр Котов.

На сессии Псковского областного Собрания в среду, 5 июня, депутаты поддержали разработанные федеральным правительством инициативы о совершенствовании системы налогообложения: пакет законопроектов о налоговой реформе направлен во все субъекты РФ для сбора предложений и замечаний.

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