Детектор дронов отправили псковские писатели в зону СВО

10:48, 06 июня 2024, ПАИ

Детектор дронов «Булат» отправили псковские писатели в зону проведения специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Псковские писатели и неравнодушные жители Псковской области, присоединившиеся к акции, собрали средства на приобретение всенаправленного детектора дронов «Булат», обнаруживающего основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО. Как сообщили в писательской организации, прибор уже доставлен в Донецк и передан бойцам.

Артиллеристы Донецкой народной республики в свою очередь выразили благодарность писателям за нужную в зоне СВО технику.

Добавим, ранее псковичи присоединилась к акции «Письмо солдату», в рамках которой ученики общеобразовательных учреждений города могли отправить письма участникам специальной военной операции. В рамках акции солдатам было отправлено более 150 писем.

Ранее псковские таможенники передали на нужды СВО обращённые в федеральную собственность автомобиль, партию автозапчастей для грузового транспорта, автомобильные аптечки и другие товары. Жители Печор и участники общественного движения «Общероссийский народный фронт» отправили в зону СВО доски, брусья и брёвна.