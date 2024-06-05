Цыганские артефакты, табор и масса неожиданностей: спектакль-променад «Цыганы» пройдёт в Пушкинских Горах

22:57, 05 июня 2024, ПАИ

Спектакль-променад «Цыганы» покажут зрителям на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня. Представление «Цыганы» создано специально для праздника театром «Пух и Прах» из Москвы. Чего ждать от спектакля-променада, рассказала его режиссёр Этель Иошпа в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«У нас запланированы променад, шествие, музыкальный спектакль. Конечно, с сюрпризом для зрителя. Поэтому начнётся мероприятие с экскурсии по найденным в «Михаловском» недавно цыганским артефактам. Ничто не будет предвещать появления настоящих цыган, но в какой-то момент они таки появятся. И зритель сможет также подхватить этот табор цыганский и поучаствовать в свадебном пиршестве. И будет такой замечательный весёлый праздник. И грустный праздник одновременно. Потому что кровавый финал, как в поэме «Цыганы», и всё будет проходить прямо в заповеднике. Прекрасные музыканты участвуют с нами в этом проекте. Они будут играть на разных инструментах: и на духовых, и на самодельных струнных необычных. Будет визуальных персонажей интересных много», – отметила Этель Иошпа.

Режиссёр пригласила гостей посмотреть действо в «Михайловском» 8 июня. Начало спектаклей в 13:00 и 17:00 у «Острова уединения» в «Михайловском».

По словам режиссёра постановки, зрителей ждёт масса неожиданностей. Возможно, «табор унесёт», отметила она.

«Цыганы», так же как и «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и «Братья разбойники», относятся к так называемым южным поэмам Пушкина, написанным в ссылке 1820–1824 годов. Работу над поэмой автор начал в январе 1824 года в Одессе и завершил в октябре того же года в Михайловском.