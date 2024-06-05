Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Цыганские артефакты, табор и масса неожиданностей: спектакль-променад «Цыганы» пройдёт в Пушкинских Горах

Спектакль-променад «Цыганы» покажут зрителям на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пушкинских Горах с 6 по 9 июня. Представление «Цыганы» создано специально для праздника театром «Пух и Прах» из Москвы. Чего ждать от спектакля-променада, рассказала его режиссёр Этель Иошпа в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«У нас запланированы променад, шествие, музыкальный спектакль. Конечно, с сюрпризом для зрителя. Поэтому начнётся мероприятие с экскурсии по найденным в «Михаловском» недавно цыганским артефактам. Ничто не будет предвещать появления настоящих цыган, но в какой-то момент они таки появятся. И зритель сможет также подхватить этот табор цыганский и поучаствовать в свадебном пиршестве. И будет такой замечательный весёлый праздник. И грустный праздник одновременно. Потому что кровавый финал, как в поэме «Цыганы», и всё будет проходить прямо в заповеднике. Прекрасные музыканты участвуют с нами в этом проекте. Они будут играть на разных инструментах: и на духовых, и на самодельных струнных необычных. Будет визуальных персонажей интересных много», – отметила Этель Иошпа.

Режиссёр пригласила гостей посмотреть действо в «Михайловском» 8 июня. Начало спектаклей в 13:00 и 17:00 у «Острова уединения» в «Михайловском».

По словам режиссёра постановки, зрителей ждёт масса неожиданностей. Возможно, «табор унесёт», отметила она.

«Цыганы», так же как и «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и «Братья разбойники», относятся к так называемым южным поэмам Пушкина, написанным в ссылке 1820–1824 годов. Работу над поэмой автор начал в январе 1824 года в Одессе и завершил в октябре того же года в Михайловском.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2024

Группа «Трикветрум» выступит в Изборске 8 июня
05 июня 2024

Псковские коллективы представят регион на Х Всероссийском хоровом фестивале
05 июня 2024

Михаил Ведерников подвёл итоги реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области
04 июня 2024

День защиты детей в Псковском музее-заповеднике: как это было
04 июня 2024

50 тысяч гостей ожидается на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2024

Шестиметровый Черномор появится на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
04 июня 2024

В свет вышла книга о работе порховской полиции
04 июня 2024

Более 60 хористов будут сопровождать литургию в Пушкинских Горах 6 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...