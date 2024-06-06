Турчак, Безруков и Семак приехали на Дни пушкинской поэзии и русской культуры
Врио главы Республики Алтай и экс-сенатор от Псковской области Андрей Турчак, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков приехали в Псковскую область на празднование Дней пушкинской поэзии и русской культуры в четверг, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. Кроме того, для удобства гостей рядом с площадками будет организовано девять парковок. Также организаторы предусмотрели возможность добраться от автостанции Пушкинских Гор до Михайловского на бесплатных автобусах.
Добавим, что Сергей Безруков выступит в рамках праздника со студентами ВГИК имени С. Герасимова.
О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Главы фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области договорились о сотрудничестве