Турчак, Безруков и Семак приехали на Дни пушкинской поэзии и русской культуры

10:42, 06 июня 2024, ПАИ

Врио главы Республики Алтай и экс-сенатор от Псковской области Андрей Турчак, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков приехали в Псковскую область на празднование Дней пушкинской поэзии и русской культуры в четверг, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. Кроме того, для удобства гостей рядом с площадками будет организовано девять парковок. Также организаторы предусмотрели возможность добраться от автостанции Пушкинских Гор до Михайловского на бесплатных автобусах.

Добавим, что Сергей Безруков выступит в рамках праздника со студентами ВГИК имени С. Герасимова.

О ходе мероприятия можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.