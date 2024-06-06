С какими лекарствами нельзя употреблять молочные продукты, рассказал врач

12:20, 06 июня 2024, ПАИ

С какими лекарствами нельзя употреблять молочные продукты, рассказал врач клинический фармаколог Саймон Максвелл, сообщает Daily Mail.

Молоко, сыр и йогурт могут снижать всасывание антибиотиков и снижать их эффективность более чем на 40%, поэтому такие продукты рекомендуется не есть за два часа до или после употребления этих лекарств.

«Молекулы таких лекарств соединяются с кальцием из молочных продуктов и образуют вещество, которое организм не может усвоить, поэтому снижается доступность антибиотика», – отметил врач.

Ранее учёные нашли натуральный продукт, снижающий уровень сахара в крови, а врач перечислила витамины и минеры, которые нельзя совмещать.