С какими лекарствами нельзя употреблять молочные продукты, рассказал врач
С какими лекарствами нельзя употреблять молочные продукты, рассказал врач клинический фармаколог Саймон Максвелл, сообщает Daily Mail.
Молоко, сыр и йогурт могут снижать всасывание антибиотиков и снижать их эффективность более чем на 40%, поэтому такие продукты рекомендуется не есть за два часа до или после употребления этих лекарств.
«Молекулы таких лекарств соединяются с кальцием из молочных продуктов и образуют вещество, которое организм не может усвоить, поэтому снижается доступность антибиотика», – отметил врач.
Ранее учёные нашли натуральный продукт, снижающий уровень сахара в крови, а врач перечислила витамины и минеры, которые нельзя совмещать.
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