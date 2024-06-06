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Общество

С наступлением жаркой погоды увеличилось количество обращений с укусами мошек в КВД Псковской области

Количество обращений в кожно-венерологический диспансер Псковской области по поводу укусов мошек выросло с наступлением жаркой погоды. Больше всего пациентов поступило из Пыталовского, Стругокрасненского и Псковского районов, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Врач Регина Корнилова рассказала, как оказать себе помощь при укусе мошек. Фото: ПАИ

Врач-дерматовенеролог Регина Корнилова рассказала о последствиях и правилах самопомощи в случае укуса мошкоры.

«Высыпания могут быть на различных частях тела, зуд либо приступообразный, либо постоянный, высыпания внешне пугающие и выглядят как пятна багрового цвета с синюшным оттенком. Такой багровый оттенок связан с повреждением мелких капилляров: мошка прокусывает кожу и сосуд, и кровь разливается под кожей, а в центре пятна, если присмотреться, иметься корочка, или дефект от укуса», – подчеркнула Регина Корнилова.

При укусах насекомых желательно исключить ванны, бани, сауны и водоёмы, следует также начать приём антигистаминных препаратов. Рекомендуется обработать кожу любым антисептиком (хлоргексидин, мирамистин). Примочку с теми же растворами накладывают на особо зудящие места и держат в течение 15 минут. Пятна требуется обработать раствором фукорцина, а сверху нанести гормональную мазь с антибиотиком.

Ранее сообщалось, какие продукты требуется употреблять при болезнях сердца. За день рекомендуется употреблять не более одного-двух граммов поваренной соли. Для здоровья сердца нужно есть от 600 до 800 граммов овощей и фруктов в сутки, а количество сахара нужно уменьшить. Кроме того, благотворное влияние на сердце оказывают белки животного происхождения, морепродукты, особенно рыба северных морей и рек, так как в ней находятся полезные жирные кислоты, а количество свинины и баранины в рационе наоборот нужно уменьшить, заключил врач.

Ранее назвали полезный при гипертонии продукт.

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