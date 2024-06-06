С наступлением жаркой погоды увеличилось количество обращений с укусами мошек в КВД Псковской области

22:42, 06 июня 2024, ПАИ

Количество обращений в кожно-венерологический диспансер Псковской области по поводу укусов мошек выросло с наступлением жаркой погоды. Больше всего пациентов поступило из Пыталовского, Стругокрасненского и Псковского районов, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Врач-дерматовенеролог Регина Корнилова рассказала о последствиях и правилах самопомощи в случае укуса мошкоры.

«Высыпания могут быть на различных частях тела, зуд либо приступообразный, либо постоянный, высыпания внешне пугающие и выглядят как пятна багрового цвета с синюшным оттенком. Такой багровый оттенок связан с повреждением мелких капилляров: мошка прокусывает кожу и сосуд, и кровь разливается под кожей, а в центре пятна, если присмотреться, иметься корочка, или дефект от укуса», – подчеркнула Регина Корнилова.

При укусах насекомых желательно исключить ванны, бани, сауны и водоёмы, следует также начать приём антигистаминных препаратов. Рекомендуется обработать кожу любым антисептиком (хлоргексидин, мирамистин). Примочку с теми же растворами накладывают на особо зудящие места и держат в течение 15 минут. Пятна требуется обработать раствором фукорцина, а сверху нанести гормональную мазь с антибиотиком.

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