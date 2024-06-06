Псковичи рассказали, готовы ли уволиться вслед за руководителем

09:41, 07 июня 2024, ПАИ

16 % псковичей готовы покинуть компанию после увольнения начальника, следует из данных опроса SuperJob.

4 % абсолютно уверены, что уволятся, а 12 % скорее готовы расстаться с работодателем. 33 % скорее останутся в компании, а 51 % увольняться вслед за начальником не станут.

Опрошенные в возрасте до 34 лет говорили о готовности покинуть работу в случае смены руководства чаще тех, кто старше. С увеличением возраста респондентов растёт количество лояльных в компании.

Мужчин, желающих уйти с работы вслед за руководством, больше, чем женщин.

Ранее сообщалось, что каждый пятый псковский работодатель принимает на работу уволенных по статье, 30 % офисных сотрудников в Пскове конфликтует с коллегами из-за кондиционеров.