Псковичи рассказали, готовы ли уволиться вслед за руководителем
16 % псковичей готовы покинуть компанию после увольнения начальника, следует из данных опроса SuperJob.
4 % абсолютно уверены, что уволятся, а 12 % скорее готовы расстаться с работодателем. 33 % скорее останутся в компании, а 51 % увольняться вслед за начальником не станут.
Опрошенные в возрасте до 34 лет говорили о готовности покинуть работу в случае смены руководства чаще тех, кто старше. С увеличением возраста респондентов растёт количество лояльных в компании.
Мужчин, желающих уйти с работы вслед за руководством, больше, чем женщин.
Ранее сообщалось, что каждый пятый псковский работодатель принимает на работу уволенных по статье, 30 % офисных сотрудников в Пскове конфликтует с коллегами из-за кондиционеров.
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