Кому стоит бояться сердечного приступа, рассказали учёные
Сильные эмоции могут стать причиной сердечного приступа, отмечают учёные из Гарвардской медицинской школы. Результаты их исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.
Люди с генетической предрасположенностью к стрессу подвержены риску сердечного приступа, пояснили учёные.
Кроме того, исследователи обнаружили комбинации генетических маркеров, которые могут указать на риск развития депрессии у подростков. Генетический риск связан с различными психиатрическими заболеваниями, а также может приводить к развитию острого коронарного синдрома (ОКС) после стрессовых событий, заключили учёные.
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