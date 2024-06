Кому стоит бояться сердечного приступа, рассказали учёные

14:39, 07 июня 2024, ПАИ

Сильные эмоции могут стать причиной сердечного приступа, отмечают учёные из Гарвардской медицинской школы. Результаты их исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Люди с генетической предрасположенностью к стрессу подвержены риску сердечного приступа, пояснили учёные.

Кроме того, исследователи обнаружили комбинации генетических маркеров, которые могут указать на риск развития депрессии у подростков. Генетический риск связан с различными психиатрическими заболеваниями, а также может приводить к развитию острого коронарного синдрома (ОКС) после стрессовых событий, заключили учёные.

