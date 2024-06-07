Андрей Вьюнов и Андрей Михеев вошли в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

11:40, 08 июня 2024, ПАИ

Врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов вернулся в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти региона. По итогам мая 2024 года он занял десятое место с медиаиндексом 233. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Андрей Вьюнов активно выполнял представительские функции, а также упоминался в СМИ в связи с перераспределением полномочий внутри региональной власти. После ухода с поста вице-губернатора Александра Серавина Андрею Вьюнову было передано кураторство над управлением информационной политики, управлением внутренней политики и управлением по МСУ и территориальному развитию.

Кроме того, впервые в топ-15 медиарейтинга попал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он занял 15-е место с медиаиндексом 162. Наиболее важным сюжетом с его участием стало решение президента РФ Владимира Путина о пролонгации для Псковской области индивидуальной программы социально-экономического развития.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».