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Политика

Наталья Иванова, Дмитрий Петров и Александр Волков впервые вошли в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

Глава Плюсского района Наталья Иванова, глава Усвятского района Дмитрий Петров и глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков впервые попали в топ-15 рейтинга глав муниципалитетов Псковской области. Рейтинг за май 2024 года составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Инфографика здесь и далее: Кирилл Гавриленко

Наталья Иванова заняла десятое место с медиаиндексом 238, Дмитрий Петров расположился на 12-м месте с медиаиндексом 199, а Александр Волков – на 13-м месте с медиаиндексом 195.

Наталья Иванова и Дмитрий Петров выступили на майской сессии Псковского областного Собрания депутатов, где принималось решение о преобразовании их районов в муниципальные округа.

Кроме того, 14 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым, главой Плюсского района Натальей Ивановой и другими официальными лицами посетил район с рабочим визитом. Он осмотрел новые очистные сооружения, построенные в рамках реализации госпрограммы.

Александр Волков упоминался в СМИ в связи с борьбой с борщевиком в Стругокрасненском округе. Кроме того, в мае с главой муниципалитета провёл рабочую встречу губернатор Михаил Ведерников. На встрече прозвучала информация о том, что по итогам первого квартала Стругокрасненский муниципальный округ поднялся с 18-го на пятое место в рейтинге муниципалитетов Псковской области. Также он занял 11-е место в общем рейтинге эффективности муниципалитетов.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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