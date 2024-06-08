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Общество

Студенты ПсковГУ принимают участие в V Форуме молодёжных избирательных комиссий

Представители студенческих отрядов ПсковГУ приняли участие в V Форуме молодёжных избирательных комиссий, который стартовал 6 июня в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Студенты ПсковГУ принимают участие в V Форуме молодёжных избирательных комиссий. Фото: пресс-служба ПсковГУ

В форуме приняли участие студотряды «Наставник», «Стрижи» и «Снежный кот».

На защите проектов в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) выступил руководитель трудовых отрядов подростков Псковской области Александр Косаржевский.

Всего мероприятии участвуют 92 представителя молодёжных избирательных комиссий, молодёжных организаций и вузов из 23 регионов России.

Напомним, что стать участниками форума смогли представители субъектов России и Белоруссии от 18 до 35 лет, интересующиеся избирательным процессом.

Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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