Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Режим работы музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня

Режим работы музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

В связи с предпраздничным днём экспозиции музея-заповедника «Изборск», Изборская крепость, выставочный зал, музейное кафе «Блинная» и информационный центр в этот день будут работать до 17:00. Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово будет открыт до 16:00.

В музее напомнили, что 12 июня, в День России, в Изборской крепости состоится музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость». На фестивале прозвучит лучшая отечественная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и молодых солистов Культурного центра Елены Образцовой. Слушатели смогут услышать произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.

В Псковской областной филармонии призвали гостей взять с собой на фестиваль вещи, обеспечивающие комфорт, – пледы, раскладные стульчики, репелленты, накидку или зонтик, головной убор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июня 2024

Историю появления изразцов Одигитрии на псковской косметике, рассказала основательница бренда
10 июня 2024

Опубликован список водоёмов Псковской области, где можно и нельзя купаться
10 июня 2024

V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове в июле
10 июня 2024

Себежанка стала дипломантом первой степени всероссийского вокального конкурса
10 июня 2024

Ещё одну крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Пскове
10 июня 2024

Названо лучшее время для занятий спортом с целью снижения уровня сахара в крови
10 июня 2024

Врач рассказала, почему не стоит купаться в фонтанах
10 июня 2024

Режим работы музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...