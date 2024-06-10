Режим работы музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня

16:34, 10 июня 2024, ПАИ

Режим работы музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В связи с предпраздничным днём экспозиции музея-заповедника «Изборск», Изборская крепость, выставочный зал, музейное кафе «Блинная» и информационный центр в этот день будут работать до 17:00. Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово будет открыт до 16:00.

В музее напомнили, что 12 июня, в День России, в Изборской крепости состоится музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость». На фестивале прозвучит лучшая отечественная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и молодых солистов Культурного центра Елены Образцовой. Слушатели смогут услышать произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.

В Псковской областной филармонии призвали гостей взять с собой на фестиваль вещи, обеспечивающие комфорт, – пледы, раскладные стульчики, репелленты, накидку или зонтик, головной убор.