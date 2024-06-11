Ещё один необычный предмет обнаружен у церкви Николы со Усохи в Пскове

15:30, 11 июня 2024, ПАИ

Ещё один необычный предмет обнаружен у церкви Николы со Усохи в Пскове, сообщается в группе «Археология в Пскове и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте». Речь идёт о височном кольце. Это одно из распространенных женских украшений в древнерусских городах.

В случае с псковской находкой на серебряное кольцо нанизаны две бочонковидные полые серебряные бусины. Поверхность каждой бусины полностью украшена шариками зерни.

Такие височные кольца появились на территории Древнерусского государства в самом конце XI века под влиянием византийских ювелирных традиций. В XII-XIII веках такое украшение было весьма распространено в средневековых русских городах.

Ранее сообщалось о найденной здесь же тиснёной накладке для украшения женских головных уборов и кладе XVI века.