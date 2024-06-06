В раскопе возле церкви Николы со Усохи псковские археологи обнаружили редкую находку

21:02, 06 июня 2024, ПАИ

В раскопе возле церкви Николы со Усохи псковские археологи обнаружили редкую находку – небольшие теснёные накладки для украшения женских головных уборов. Об этом сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».

«Для Пскова и Псковской земли это достаточно редкая находка, в отличие от наших соседей с севера, востока и юга. Возможно, эти бляшки связаны с некрополем первой каменной церкви Николы со Усохи, построенной в конце XIV века», – отметили археологи.

Подобные нашивные бляшки на головные венчики встречаются в женских погребениях с конца XII века и получили распространение в XIII–XIV веках, после чего эта мода сходит на нет.

Также ранее стало известно, что в раскопе возле церкви Николы со Усохи обнаружен клад XVI века.

До этого сообщалось, что научный сотрудник института истории материальной культуры РАН, нумизмат и партнёр Псковского музея-заповедника Константин Горлов изучает нумизматическую часть крупнейшего найденного в 2016 году клада. Это наиболее многочисленное по количеству и составу находок сокровище из числа открытых псковскими археологами за всю историю научных раскопок в Пскове. Подробнее – здесь.

Какие ещё необычные клады находили в Пскове, можно почитать в материале ПАИ «Кладоведение».