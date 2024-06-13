«Мы всегда у кого-то что-то просили»: как одно татами даст толчок развитию джиу-джитсу в Псковской области

21:22, 13 июня 2024, ПАИ

Недавно во время круглого стола на площадке медиацентра ПАИ, посвящённого теме спортивных НКО, президент Федерации джиу-джитсу Псковской области Анна Шумейко рассказала о том, на какой стадии находится реализация проекта «Джиу-джитсу для всех», который получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 851 тысячи рублей. Мы поинтересовались у Анны, насколько сейчас ощутима государственная поддержка в сфере спорта и что в итоге получит регион в части развития джиу-джитсу в Псковской области.

– Анна, что уже получилось реализовать благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов?

– Благодаря этому мы уже приобрели и использовали при проведении турнира, который проходил 18 мая в Плескове, колонку и микрофоны. Купили и татами, но пока оно в процессе производства. Мы его будем также использовать при проведении выездных мероприятий. У нас есть возможность перевозить большие грузы, поэтому планируем перевозить это татами и проводить мастер-классы в районах Псковской области, где нет специального спортивного зала, но дети джиу-джитсу интересуются. Пока у нас реализована покупка всего оборудования. Куплено всё, но ещё не получили татами.

– На круглом столе вы сказали, что Псков потенциально теперь будет способен принять у себя соревнования всероссийского уровня. Когда удастся это осуществить?

– Календарный план закладывается на год вперёд. В следующем году мы, скорее всего, не примем первенство России среди спортсменов до 12 лет, потому что эти соревнования носят просто статус всероссийских. Пока ещё не утвердили конкретный город, который практически всегда проводит у себя этот турнир. Заявку мы ещё не подавали, это сейчас в процессе. После подачи заявки Российская федерация джиу-джитсу будет решать, в каком городе проведут турнира. В любом случае мы недавно провели турнир «Доблесть» памяти воинов-десантников, погибших на СВО, и хотим сделать его традиционным. Если нам даже не дадут первенство России, мы планируем наш турнир в дальнейшем перевести в категорию всероссийского.

– Насколько это ощутимо для продвижения джиу-джитсу в регионе?

– Поддержка для нас колоссальная. У нас нет своего татами и никогда его не было. Мы, когда создали федерацию, своими силами оборудовали зал, стелили борцовский ковёр, нам помогали с тренажёрами. А при проведении турниров мы всегда у кого-то что-то просили. Но такая ситуация очень скользкая. Мало ли у кого-то не получится предоставить оборудование – и тогда придётся просто отменять турнир. Теперь будет татами, на котором можно проводить турниры. Также мы рассчитывали размер татами специально, чтобы на нём можно было проводить турниры в том числе всероссийского уровня, куда можно было бы пригласить спортсменов не только из нашей области, но и из других регионов. Колонка с микрофонами тоже большое дело. Раньше на турнирах мы старались просто громко говорить, чтобы нас все слышали. Теперь это выходит на современный уровень. Мы благодарны и очень рады. Теперь ждём татами, чтобы полноценно пользоваться своим оборудованием.

– Есть ли ещё какие-нибудь потребности у федерации, которые вы бы хотели удовлетворить, в том числе благодаря грантовой поддержке?

– Конечно, мы бы не отказались от пары татами. Если к нам будут приезжать соревноваться спортсмены, увеличенное количество татами – большой плюс, потому что время проведения соревнований сократится за счёт увеличения рабочей площадки. Это большой плюс, потому что мы брали уже на соревнования и два, и три ковра. С тремя провели всё гораздо быстрее и удобнее. Ещё мы, когда проводили турнир в мае, выяснили, что двух микрофонов было маловато. Если у нас будет четыре или три ковра, нужен будет дополнительный микрофон на третий ковёр и ещё один в зону награждения. Сейчас более популярно награждать спортсменов сразу после того, как отборолась одна весовая категория, чтобы уменьшалась наполняемость зала и люди не сидели с самого утра до позднего вечера. Мы пользуемся специальной программой проведения турниров, где в онлайн-режиме выдаётся список результатов разных категорий, благодаря которому мы подводим итоги и сразу награждаем. В остальном надо садиться и думать более серьёзно позже, потому что ещё не закрыт вопрос с нашим первым грантом. В целом мы благодарны, что у нас есть такая поддержка.

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