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Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Читаем всей семьёй»

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Читаем всей семьёй», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Читаем всей семьёй». Фото предоставила пресс-служба правительства Псковской области

Чтобы принять участие, необходимо снять видеоролик, в котором члены семьи разных поколений (родители, бабушки, дедушки, дети) вместе читают литературное произведение на русском языке. Также нужно кратко объяснить, почему выбрали именно это произведение.

Конкурс проводится в номинациях «Проза» и «Поэзия». Отправить видеоролик можно до 30 ноября сюда. Жюри определят по три семьи-победителя в каждой номинации, которые в декабре отправятся на торжественную церемонию награждения в Москву.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.

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