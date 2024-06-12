Выставка «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Михайловском стала доступна по «Пушкинской карте»

16:52, 12 июня 2024, ПАИ

В программу «Пушкинская карта» включена уникальная для Псковской области выставка «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе «Михайловского».

В экспозиции представлено около тысячи предметов из богатейших фондовых коллекций музея. Часть из них демонстрируют традиционно, а часть — с помощью мультимедийных технологий. Так, например, в одном из залов посетители на специальной витрине могут собрать «палитру собственного настроения», которое у них осталось после посещения той или иной мемориальной усадьбы Пушкинского Заповедника. После того, как цвета будут отмечены на специальной панели, «игровая механика» покажет картину, выполненную кем-либо из мастеров и оказавшуюся наиболее близкой по тону к настроению играющего, причём выберет её из более чем 600 изображений.

В зале «Один пейзаж — разное настроение» посетитель может сравнить художественные произведения, запечатлевшие одну и ту же локацию, но разнящиеся по атмосфере, сюжету, цветовой гамме, технике, времени создания, авторской манере и так далее.

В «Михайловском» особо подчеркнули, что эти и другие экспозиционные приёмы могут послужить весьма и весьма качественным учебным материалом для учащихся специализированных школ искусств, образовательных объединений художественного творчества. Выставка станет отличным подспорьем для учителей, обучающих детей и подростков литературе, мировой художественной культуре, другим предметам.

Уточним, что новая экспозиция развёрнута в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», расположенном по адресу: пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1.