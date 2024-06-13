Мостовое полотно начнут укладывать на строящемся пешеходном мосту в Пскове

15:09, 13 июня 2024, ПАИ

На какой стадии находятся работы по строительству пешеходного моста в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















«На пешеходном мосту практически завершены фактические работы по монтажу главных балок пролетного строения. Сейчас рабочие будут приступать к устройству мостового полотна, а дальше уже будет завершение строительства самого моста», – сказал Борис Елкин.

По его словам, строительство объекта полностью должны завершить к концу лета. «Если всё получится, то ко Дню города, возможно, будет открыто рабочее движение по мосту», – рассказал глава города.

Подрядчик на объекте работает с опережением графика и планирует летом закончить работы, отметил он.

«Рабочие быстро справляются со своими задачами. Учитывая, что подрядчик уже не на первом объекте в Пскове и всей области и везде он заканчивал объекты раньше срока, думаю, что проблем с ним не будет», – резюмировал Борис Елкин.

Напомним, что длина моста через Пскову достигнет 47 метров.

Подробнее о новом объекте рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство моста, Николай Даляев.