Мостовое полотно начнут укладывать на строящемся пешеходном мосту в Пскове
На какой стадии находятся работы по строительству пешеходного моста в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПАИ.
«На пешеходном мосту практически завершены фактические работы по монтажу главных балок пролетного строения. Сейчас рабочие будут приступать к устройству мостового полотна, а дальше уже будет завершение строительства самого моста», – сказал Борис Елкин.
По его словам, строительство объекта полностью должны завершить к концу лета. «Если всё получится, то ко Дню города, возможно, будет открыто рабочее движение по мосту», – рассказал глава города.
Подрядчик на объекте работает с опережением графика и планирует летом закончить работы, отметил он.
«Рабочие быстро справляются со своими задачами. Учитывая, что подрядчик уже не на первом объекте в Пскове и всей области и везде он заканчивал объекты раньше срока, думаю, что проблем с ним не будет», – резюмировал Борис Елкин.
Напомним, что длина моста через Пскову достигнет 47 метров.
Подробнее о новом объекте рассказывал главный инженер строительной компании «Балтийский берег», которая выиграла конкурс на строительство моста, Николай Даляев.
Добавим, что эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года.
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