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Общество

Народный артист РФ рассказал о новой концепции хорового фестиваля в Пскове

Программа Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского получила новую концепцию. В этом году организаторы сделали её более демократичной, отойдя от исторического характера музыки, заявил художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова, народный артист РФ Геннадий Дмитряк на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 июня.

Народный артист РФ Геннадий Дмитряк на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

В этом году организаторы построили программу вокруг обработки русских песен от советского композитора Алексея Ларина. «Эти песни любит наш народ, они поются на застолье. И уже завтра народ услышит эти песни в профессиональном звучании. Программа в этом плане любима народом. Будет музыка Чайковского, Рахманинова. Этот концерт по своему составу очень сильный и яркий, и мы, конечно, желаем видеть на нашем концерте много публики», – рассказал Геннадий Дмитряк.

Он уточнил, что в программу фестиваля вошли такие песни, как «Я вечор молода», «Ах ты, степь широкая», «Вниз по матушке по Волге», «Вечерний звон» и другие.

«Песни будут как в акапельной, так и в оркестровой обработке. Обработки сделаны очень интересно. Они звучат очень хорошо, благозвучно. Как всегда, на фестивале покажем какие-то оперные кусочки с оркестром», – добавил главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Хоровой фестиваль пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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