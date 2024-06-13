Александр Робин: Пригласительные на хоровой фестиваль в Пскове закончились, но попасть всё равно смогут все

18:14, 13 июня 2024, ПАИ

Пригласительные билеты на Всероссийский хоровой фестиваль, которые раздавали в кассах Псковской областной филармонии, закончились. Но попасть на мероприятие всё равно смогут все, рассказал начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 июня.

Вход на фестиваль свободный. Пригласительные дают право пройти в партер, где для зрителей подготовили стулья. Те, кто не успел взять пригласительные, могут взять с собой плед или стульчики или послушать концерт стоя, отметил Александр Робин.

Концертная площадка фестиваля рассчитана на пять тысяч зрителей. При этом партер вмещает в себя около тысячи зрителей, уточнил он.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Хоровой фестиваль пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.