Названы ещё восемь победителей конкурса ТОС в Пскове

17:09, 13 июня 2024, ПАИ

Дополнительный конкурс проектов ТОС завершился в Пскове, его победителями стали ещё восемь проектов. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Победители конкурса ТОС в Пскове:

ТОС «Тиконд Ретро», Алёхина, 8 – дополнительное обустройство детской площадки;

ТОС «Мирная 11а» – организация видеонаблюдения;

ТОС «Наш двор», Металлистов, 30а – замена почтовых ящиков;

ТОС «Наш двор», Металлистов, 32а – замена почтовых ящиков;

ТОС «Поземского, 66» – ограждение дворовой территории;

ТОС «Байкова, 7» – ремонт входных групп;

ТОС «Октябрьский, 30» – ремонт входных групп;

ТОС «Комфортный дом», Алёхина, 28 – организация видеонаблюдения.

Всего в этом году реализуют 22 проекта, уже готовятся документы для заключения контрактов. Их общая сумма составит десять миллионов рублей.

«Поздравляю всех, кто получил возможность реализовать свои инициативы и сделать место жительства более комфортным и безопасным. Будем с нетерпением ждать новостей о завершении проектов!» – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что пять новых территориальных общественных самоуправлений появится в Пскове.