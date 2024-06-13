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Общество

Псковичей приглашают принять участие во втором этапе археологической экспедиции в Выбутах

Псковичей приглашают принять участие во втором этапе археологической экспедиции в Выбутах, которая пройдёт с 15 июля по 3 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская археология».

«Вас ждут раскопки в средневековом селище, интересные находки (бусы, фибулы, лепная керамика), непередаваемый опыт копания культурного слоя совочком и промывки грунта в специальной ванне, экскурсии по историческим местам, лекции ведущих специалистов, посиделки у костра, бодрящие купания в реке, закатные и рассветные туманы, полевая кухня и компот, море позитива и новые знакомства», – говорится в сообщении.

Планируемое количество участников – 30-35 человек. Проживание в палаточном лагере, питание – полевая кухня. Анкету участника можно заполнить по ссылке.

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