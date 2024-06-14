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Народная артистка РФ Елена Цыплакова стала председателем жюри кинофестиваля «Западные ворота – 2024»

Народная артистка России, продюсер Елена Цыплакова стала председателем жюри V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024», сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Фото: Telegram-канал МКФ «Западные ворота»

Она родилась в Ленинграде в семье художников-графиков. Училась в ГИТИСе, но в итоге окончила актёрское отделение и режиссёрский факультет ВГИКа.

Режиссёрским дебютом актрисы стала драма по мотивам повести Владимира Маканина «Гражданин убегающий». После этого фильма Карен Шахназаров пригласил молодую постановщицу в творческое объединение «Старт». В коллекции кинонаград Елены Цыплаковой особое место занимает премия за режиссуру, врученная ей на МКФ в Сан-Себастьяне за фильм «Камышовый рай». Не менее ценным знаком признания является приз «Золотой меч» за лучшее исполнение женской роли в фильме «Цель вижу» на XI МКФ военного фильма имени Ю. Озерова.

Принимала участие в съёмках таких фильмов, как «Гостья из будущего», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперёд!» и множество других фильмов, которые стали классикой отечественного кинематографа. В общей сложности Елена Цыплакова снялась более чем в 90 фильмах.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

В прошлом году кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей. Со списком победителей можно ознакомиться здесь. Подробнее о том, как проходили «Западные ворота» в прошлом году, читайте здесь.

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