52,6 млн рублей с начала года привлекли в регион псковские НКО и предприниматели

15:05, 17 июня 2024, ПАИ

52,6 млн рублей с начала года привлекли НКО, предприниматели и организации Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В конкурсе Фонда президентских грантов победителями стали 13 проектов. Крупнейшие из них:

– Проект «Экомышление – экоуроки в школах» от ПРОО «Экомышление» (4,9 млн рублей);

– Проект «Университет лидеров социальных изменений Псковской области» от Проектного офиса «Команда 2018» (3,9 млн рублей);

– Проект «Неограниченные возможности особенных детей» от АНО ЦДА «Добрея» (1,8 млн рублей).

В конкурсе Президентского фонда культурных инициатив победителями стали ещё 13 проектов. В том числе:

– Выставка «Россия начинается здесь» от Фонда Святой равноапостольной княгини Ольги (9,9 млн рублей);

– Международная арт-экспедиция «Родовые гнёзда» от АНО «Духовно-просветительский центр Ручей» (7,6 млн рублей);

– II Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» (2,9 млн рублей).