Работу экологических НКО обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

15:42, 23 мая 2024, ПАИ

Круглый стол «Экологические НКО: проекты и их реализация» прошёл в медиацентре ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов











Главное:

– эксперты считают, что экология пока не является приоритетом в грантовой поддержке;

– экологические проекты не всегда поддерживаются, поскольку дублируют работу оператора по обращению с ТКО и, по сути, происходит задвоение финансирования;

– в июне станет известно, какие проекты экологов будут поддержаны ФПГ и ПФКИ;

– благодаря грантовой поддержке, заинтересованности активистов и выбранной стратегии движения общественная организация «Чудской проект» работает уже 27 лет;

– в рамках проекта «Экомышление» в школах региона прошло около 500 уроков по экологии. Проект уже трижды поддерживался Фондом президентских грантов. Первая сумма поддержки была 500 тысяч рублей, вторая – 1,8 миллиона рублей, а третья – почти три миллиона рублей;

– в рамках совместной деятельности с проектом федерального экологического движения «Экосистема» Союз экологов Псковской области провёл в Великих Луках Неделю экологических знаний. Также организация регулярно проводит субботники, экологические месячники, регулярно на радио выходит просветительская программа об экологии;

– около 10,5 тонны отработанных элементов питания собрала АНО «Центр культурных и экологических практик «ЭКЭО» за три года реализации в Псковской области проекта «Электросбор60». Всего активисты провели семь акций, охвативших 50 школ Псковской области;

– также был реализован проект «Экологичная Опочка», поддержанный Фондом президентских грантов: студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа изготовили модуль для раздельного сбора отходов, а неравнодушные местные жители воспользовались этой возможностью;

– проект «Экобаза60» по сбору вторичного сырья, которое обычно идёт в мусор, был поддержан региональной субсидией, благодаря чему продолжает реализовываться. Организаторы верят в то, что социальный проект может перерасти в бизнес.