Появилась новая мошенническая схема: аферисты стали представляться сотрудниками «Почты России»

08:58, 18 июня 2024, ПАИ

Появилась новая мошенническая схема: аферисты стали представляться сотрудниками «Почты России», сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Они звонят и информируют человека о якобы доставке посылки из-за рубежа, за которую необходимо заплатить таможенный сбор. Клиент заявляет об отказе оплачивать посылку, которую он не заказывал. Тогда мошенники просят назвать код из СМС, чтобы «подписать официальный отказ» в базах Почты РФ, однако на самом деле это код для доступа в мобильное приложение банка или к «Госуслугам».

Затем мошенники могут попробовать вывести средства, взять кредит и выполнить другие действия.