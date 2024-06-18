Названы специальности, которые могут стать самыми невостребованными к 2035 году

08:34, 18 июня 2024, ПАИ

Наибольшее превышение специалистов с высшим образованием над количеством доступных рабочих мест в ближайшие 10 лет будет фиксироваться в таких специальностях, как политология, регионоведение, управление в технических системах, техносферная безопасность и журналистика. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в аналитическом материале «Обеспеченность экономики кадрами: о важнейших структурных дисбалансах», пишет ТАСС.

Предложение специалистов, получивших высшее образование в сфере политических наук и регионоведения, превысит спрос в 7,2 раза, в области управления в технических системах - в 3,3 раза, в сфере техносферной безопасности и природообустройства - в 3,1 раза, в СМИ и информационно-библиотечном деле - в 3 раза. В то же время, согласно материалам ЦМАКП, в сферах информационной безопасности, систем вооружения, нанотехнологий и наноматериалов, а также архитектуры будет, напротив, наблюдаться дефицит специалистов.

Согласно прогнозам экспертов, на период до 2035 года избыток специалистов с высшим образованием в экономике составит 2,7 млн человек (220 тыс. в год в среднем), а дефицит работников со средним профессиональным образованием достигнет 3,6 млн человек (300 тыс. в год).