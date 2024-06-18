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Общество

Образы Театра мод ПсковГУ попали на обложку испанского журнала Ellas

Фотографии созданных Театром мод ПсковГУ образов попали на страницы июньского номера испанского журнала Ellas, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ. Образы воплощены под руководством преподавателей кафедры дизайна Натальи Елисеевой и Ольги Поспеловой.

Здесь и далее фото ПсковГУ

Студентки 4 курса направления «Конструирование изделий легкой промышленности» представили несколько моделей. Екатерина Ширякова, ставшая героиней обложки, - в черном облегающем платье с белым бантом на груди. Владлена Смирнова представила черное платье с кружевным верхом и атласной юбкой, Любовь Алексеева - белое атласное платье со складками.

Фотосъемка проходила в творческой атмосфере кафедры дизайна. В роли визажиста выступила одногруппница девушек Ксения Митрофанова, фотограф - Ольга Поспелова.

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