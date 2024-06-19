В Финском парке началась подготовка к ярмарке «Виноград»
Подготовка к эногастрономической ярмарке «Виноград» началась в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
В частности, там устанавливают сцену, шатры и торговые павильоны.
Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдет в Пскове с 21 по 30 июня. В этом году ее посвятят технологиям и науке. Программу мероприятия можно посмотреть здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 июня 2024
Псковский композитор Николай Мишуков передал в дар библиотеке экземпляры своего песенного сборника