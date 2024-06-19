В Финском парке началась подготовка к ярмарке «Виноград»

09:57, 19 июня 2024, ПАИ

Подготовка к эногастрономической ярмарке «Виноград» началась в Финском парке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В частности, там устанавливают сцену, шатры и торговые павильоны.

Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдет в Пскове с 21 по 30 июня. В этом году ее посвятят ​технологиям и науке. Программу мероприятия можно посмотреть здесь.